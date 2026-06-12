Concert musique basque Quatuor Arnaga Rue Broquedis Biarritz

Biarritz

Concert musique basque Quatuor Arnaga

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Hommage aux compositeurs basques Arriaga, Guridi, Usandizaga, Larrea et Ravel par le Quatuor Arnaga

Couleurs et accents basques seront au rendez-vous de ce concert de musique de chambre au cours duquel, le Quatuor Arnaga rendra hommage aux compositeurs basques Arriaga, Guridi, Usandizaga, Larrea et… Ravel.

Intimité et flamboyance, passion et délicatesse, sensation d’ivresse rythmique et chatoiement des couleurs sonores s’entremêleront au cours de ce concert plein d’intensité et de poésie.

Violons Arnaud Aguergaray et Marie-Hélène Béridot

Alto Olivier Seube

Violoncelle Yves Bouillier .

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 49 14 70

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English : Concert musique basque Quatuor Arnaga

L’événement Concert musique basque Quatuor Arnaga Biarritz a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Biarritz