Sète

CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI

Rue Paul Valery Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert de musique sacrée, par l’Ensemble Vocal TuttiAu programme, Roland de Lassus, Henry Purcell, Alfred Desenclos, Maurice Duruflé, Ola Gjeilo, Knut Nystedt.. .

Rue Paul Valery Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 79 80 28 85 tutti.vocal.montp@gmail.com

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English :

L’événement CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE