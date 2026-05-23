CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI Sète
CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI Sète dimanche 28 juin 2026.
Sète
CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI
Rue Paul Valery Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concert de musique sacrée, par l’Ensemble Vocal TuttiAu programme, Roland de Lassus, Henry Purcell, Alfred Desenclos, Maurice Duruflé, Ola Gjeilo, Knut Nystedt.. .
Rue Paul Valery Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 79 80 28 85 tutti.vocal.montp@gmail.com
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English :
L’événement CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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