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CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI Sète

CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI Sète dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue Paul Valery

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Sète

CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI

Rue Paul Valery Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Concert de musique sacrée, par l’Ensemble Vocal TuttiAu programme, Roland de Lassus, Henry Purcell, Alfred Desenclos, Maurice Duruflé, Ola Gjeilo, Knut Nystedt..   .

Rue Paul Valery Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 79 80 28 85  tutti.vocal.montp@gmail.com

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English :

L’événement CONCERT MUSIQUE SACRÉE ENSEMBLE VOCAL TUTTI Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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