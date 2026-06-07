CONCERT / Musique traditionnelle indienne M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

Musique traditionnelle indienne

Réservation recommandée (places limitées).

Participation libre à la fin du concert pour soutenir les artistes.

Avec Pandit Shyam Sundar Goswami, accompagné d’un joueur de tabla et d’une tampoura, instruments traditionnels indiens.

Le jeudi 25 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris

https://missionsetrangeres.com/evenement/concert-de-musique-traditionnelle-indienne/



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