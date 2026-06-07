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CONCERT / Musique traditionnelle indienne M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

CONCERT / Musique traditionnelle indienne M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

CONCERT / Musique traditionnelle indienne M128 – Missions Etrangères de Paris Paris jeudi 25 juin 2026.

Lieu : M128 - Missions Etrangères de Paris

Adresse : 128 rue du Bac

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Musique traditionnelle indienne

Réservation recommandée (places limitées).

Participation libre à la fin du concert pour soutenir les artistes.

Avec Pandit Shyam Sundar Goswami, accompagné d’un joueur de tabla et d’une tampoura, instruments traditionnels indiens.
Le jeudi 25 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac  75007 Paris
https://missionsetrangeres.com/evenement/concert-de-musique-traditionnelle-indienne/


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