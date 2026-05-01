Concert musique traditionnelle indienne Espace Ti Kastelliz Saint-Pol-de-Léon
Concert musique traditionnelle indienne Espace Ti Kastelliz Saint-Pol-de-Léon vendredi 8 mai 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Concert musique traditionnelle indienne
Espace Ti Kastelliz 1 Rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le groupe The Mantra , composé de trois musiciens de Jodhpur Shahid, Ayan et Naved Khan, se déplace du Rajasthan tout particulièrement pour nous faire connaître cette tradition musicale millénaire. Concert organisé par l’association Am’India. .
Espace Ti Kastelliz 1 Rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 67 29 03 21
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English : Concert musique traditionnelle indienne
L’événement Concert musique traditionnelle indienne Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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