Concert musique traditionnelle indienne Espace Ti Kastelliz Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Concert musique traditionnelle indienne

Espace Ti Kastelliz 1 Rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le groupe The Mantra , composé de trois musiciens de Jodhpur Shahid, Ayan et Naved Khan, se déplace du Rajasthan tout particulièrement pour nous faire connaître cette tradition musicale millénaire. Concert organisé par l’association Am’India. .

Espace Ti Kastelliz 1 Rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 67 29 03 21

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English : Concert musique traditionnelle indienne

L’événement Concert musique traditionnelle indienne Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX