Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert musique traditionnelle indienne Espace Ti Kastelliz Saint-Pol-de-Léon

Concert musique traditionnelle indienne Espace Ti Kastelliz Saint-Pol-de-Léon vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Espace Ti Kastelliz

Adresse : 1 Rue de Plouénan

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Concert musique traditionnelle indienne

Espace Ti Kastelliz 1 Rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Le groupe The Mantra , composé de trois musiciens de Jodhpur Shahid, Ayan et Naved Khan, se déplace du Rajasthan tout particulièrement pour nous faire connaître cette tradition musicale millénaire. Concert organisé par l’association Am’India.   .

Espace Ti Kastelliz 1 Rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 67 29 03 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert musique traditionnelle indienne

L’événement Concert musique traditionnelle indienne Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)