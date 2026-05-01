Conférence Rencontre autour des éditions de la Canopée La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Conférence Rencontre autour des éditions de la Canopée

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:30:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Partez à la rencontre des Livres d’artiste et de gravure avec Thierry Le Saëc, artiste graveur plasticien. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

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English : Conférence Rencontre autour des éditions de la Canopée

L’événement Conférence Rencontre autour des éditions de la Canopée Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX