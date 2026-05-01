Fest-noz Centre Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Fest-noz

Centre Michel Colombe 18 Rue Pen al Liorzou Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 00:00:00

Date(s) :

2026-05-16

A l’occasion des 30 ans de l’association Danses traditionnelles Saint-Pol-de-Léon. Avec Cornec/Trebaol, Moal/Chaplain, Gwaskidou, An Dalar, Laridenn. Buvette sur place. .

Centre Michel Colombe 18 Rue Pen al Liorzou Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 61 22 39

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English : Fest-noz

L’événement Fest-noz Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX