Fest-noz Centre Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon
Fest-noz Centre Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon samedi 16 mai 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Fest-noz
Centre Michel Colombe 18 Rue Pen al Liorzou Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 00:00:00
Date(s) :
2026-05-16
A l’occasion des 30 ans de l’association Danses traditionnelles Saint-Pol-de-Léon. Avec Cornec/Trebaol, Moal/Chaplain, Gwaskidou, An Dalar, Laridenn. Buvette sur place. .
Centre Michel Colombe 18 Rue Pen al Liorzou Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 61 22 39
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English : Fest-noz
L’événement Fest-noz Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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