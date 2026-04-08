Sète

CONCERT NATACHA TRIADOU ET MARC CHIRON

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’artiste Hélène Marcellin présente Amour clandestin, une série de peintures abstraites inspirées par les grands coloristes tels que Nicolas de Staël et Mark Rothko. Réalisées au couteau, ces œuvres explorent l’émotion brute et la matière, invitant le spectateur à interpréter librement formes et couleurs dans une expérience presque cathartique.

L’artiste Hélène Marcellin présente Amour clandestin, une série de peintures abstraites inspirées par les grands coloristes tels que Nicolas de Staël et Mark Rothko. Réalisées au couteau, ces œuvres explorent l’émotion brute et la matière, invitant le spectateur à interpréter librement formes et couleurs dans une expérience presque cathartique. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 70 29 55 35 djcharlemagne34@gmail.com

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English :

Artist Hélène Marcellin presents Amour clandestin, a series of abstract paintings inspired by the great colorists Nicolas de Staël and Mark Rothko. Created with a palette knife, these works explore raw emotion and material, inviting the viewer to freely interpret shapes and colors in an almost cathartic experience.

L’événement CONCERT NATACHA TRIADOU ET MARC CHIRON Sète a été mis à jour le 2026-03-28 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE