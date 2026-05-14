Concert Nightfall Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Nightfall Le Coupe Gorge Parthenay samedi 26 septembre 2026.
Parthenay
Concert Nightfall
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Nightfall (Rock) (2 guitaristes, 1 bassiste, 1 batteur, 1 saxophoniste/harmoniciste, 1 chanteur) joue des reprises des années 70, 80, 90 et plus récents Stones, Status Quo, U2, Lynyrd Skynyrd, Gallagher, Inmates, John Fogerty, Guns and Roses, Clapton, ZZ Top, The Black Keys, Dr. Feelgood… mais aussi Téléphone, Eddy Mitchell, Halliday, Les Wampas, Shaka Ponk, Black Sabath, Jacques Dutronc, Manu Lanvin,… Nightfall a assuré les grandes soirées Harley Davidson, les premières parties de Las Vargas et la première partie d’Arnold Baker. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Nightfall
L’événement Concert Nightfall Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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