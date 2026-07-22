Concert Nos Années Bonheur Salle Jean Gabin Royan
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert Nos Années Bonheur
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Nos Années Bonheur vous invite à un voyage musical rempli d’émotion et de souvenirs. Depuis 40 ans, Manu de Blasiis fait vivre sa passion avec une voix de crooner, une âme de rocker et une générosité qui touche le public.
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 72 24 asso2chanteurs@gmail.com
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English :
Nos Années Bonheur invites you on a musical journey filled with emotion and memories. For 40 years, Manu de Blasiis has been bringing his passion to life with a crooner’s voice, a rocker’s spirit, and a generosity that touches his audience.
L’événement Concert Nos Années Bonheur Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan
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