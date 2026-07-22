Concert Nos Années Bonheur Salle Jean Gabin Royan

Informations pratiques

Royan

Concert Nos Années Bonheur

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Nos Années Bonheur vous invite à un voyage musical rempli d’émotion et de souvenirs. Depuis 40 ans, Manu de Blasiis fait vivre sa passion avec une voix de crooner, une âme de rocker et une générosité qui touche le public.

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 72 24 asso2chanteurs@gmail.com

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English :

Nos Années Bonheur invites you on a musical journey filled with emotion and memories. For 40 years, Manu de Blasiis has been bringing his passion to life with a crooner’s voice, a rocker’s spirit, and a generosity that touches his audience.

L’événement Concert Nos Années Bonheur Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan