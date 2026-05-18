Concert Nos Lubies Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Nos Lubies

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Nos Lubies Ce duo particulier est né de la rencontre de deux musiciens passionnés une chanteuse avec une voix remarquable et un guitariste homme-orchestre ! Avec maîtrise, simplicité, dynamisme et un brin de folie, Nos Lubies vous fera voyager et vivre un moment

de partage authentique ! Entremêlant leurs voix au son de la guitare acoustique, sur le rythme des percussions, ils donnent une toute nouvelle dimension à vos chansons préférées (variété, pop, rock, …). Mais toujours en fonction de leurs lubies ! .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Nos Lubies

L’événement Concert Nos Lubies Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine