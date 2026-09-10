Concert : Notinbed, Eugene, Esone, Gen, Sim01, Ini, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

jeudi 1 octobre 2026 · FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines · Lille

Informations pratiques

Concert : Notinbed, Eugene, Esone, Gen, Sim01, Ini Jeudi 1 octobre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

22€ – Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00

Line-up : NOTINBED, GEN, EUGÈNE, ESONE, SIM01 et iNi.

Entrée autorisée dès 16 ans. En dessous, accompagnement obligatoire par un majeur.

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FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 http://www.flow-lille.fr http://facebook.com/flowlille [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/rawww-notinbed-eugene-esone-gen-sim-ini »}]

Rendez-vous le 1er octobre 2026 au Flow pour un co-plateau inédit par Rawww !