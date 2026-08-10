UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert nous étions une armée + Thelma Saint-Vincent-de-Tyrosse

vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert nous étions une armée + Thelma Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Voie Romaine
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert nous étions une armée + Thelma

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Inclassable et viscéral, nous étions une armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables. Ils livrent leur premier album “mais le ciel est sublime” (sorti en octobre 2025) en clair-obscur.
Inclassable et viscéral, nous étions une armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables. Ils livrent leur premier album “mais le ciel est sublime” (sorti en octobre 2025) en clair-obscur, où la mélancolie est percée d’une lumière irradiante avec une voix parlée-chantée qui tente de réconcilier les contraires. Lors de leurs concerts au dénouement presque sacrificiel, on comprend que la musique du duo, si elle doit toucher, nous touchera en plein cœur.   .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert nous étions une armée + Thelma

Uncategorizable and visceral, *Nous étions une armée* is a voice that speaks, shouts, and shakes things up, carried by striking guitars and unstoppable drum beats. They release their debut album, *Mais le ciel est sublime* (released in October 2025), in a style of light and shadow.

L’événement Concert nous étions une armée + Thelma Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS

À voir aussi à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)