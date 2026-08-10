Concert nous étions une armée + Thelma Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Concert nous étions une armée + Thelma
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Inclassable et viscéral, nous étions une armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables. Ils livrent leur premier album “mais le ciel est sublime” (sorti en octobre 2025) en clair-obscur.
Inclassable et viscéral, nous étions une armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables. Ils livrent leur premier album “mais le ciel est sublime” (sorti en octobre 2025) en clair-obscur, où la mélancolie est percée d’une lumière irradiante avec une voix parlée-chantée qui tente de réconcilier les contraires. Lors de leurs concerts au dénouement presque sacrificiel, on comprend que la musique du duo, si elle doit toucher, nous touchera en plein cœur. .
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert nous étions une armée + Thelma
Uncategorizable and visceral, *Nous étions une armée* is a voice that speaks, shouts, and shakes things up, carried by striking guitars and unstoppable drum beats. They release their debut album, *Mais le ciel est sublime* (released in October 2025), in a style of light and shadow.
L’événement Concert nous étions une armée + Thelma Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS
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