Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert nous étions une armée + Thelma

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Inclassable et viscéral, nous étions une armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables. Ils livrent leur premier album “mais le ciel est sublime” (sorti en octobre 2025) en clair-obscur.

Inclassable et viscéral, nous étions une armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables. Ils livrent leur premier album “mais le ciel est sublime” (sorti en octobre 2025) en clair-obscur, où la mélancolie est percée d’une lumière irradiante avec une voix parlée-chantée qui tente de réconcilier les contraires. Lors de leurs concerts au dénouement presque sacrificiel, on comprend que la musique du duo, si elle doit toucher, nous touchera en plein cœur. .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert nous étions une armée + Thelma

Uncategorizable and visceral, *Nous étions une armée* is a voice that speaks, shouts, and shakes things up, carried by striking guitars and unstoppable drum beats. They release their debut album, *Mais le ciel est sublime* (released in October 2025), in a style of light and shadow.

L’événement Concert nous étions une armée + Thelma Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS