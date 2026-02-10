Concert Nuits Collectives Francofolies Perceval + Ouai Stéphane + Urumi + Michel Hubert + DJ Sets La Sirène La Rochelle
Concert Nuits Collectives Francofolies Perceval + Ouai Stéphane + Urumi + Michel Hubert + DJ Sets La Sirène La Rochelle lundi 13 juillet 2026.
Concert Nuits Collectives Francofolies Perceval + Ouai Stéphane + Urumi + Michel Hubert + DJ Sets
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
.
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Nuits Collectives Francofolies Perceval + Ouai Stéphane + Urumi + Michel Hubert + DJ Sets La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-10 par Nous La Rochelle