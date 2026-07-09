Concert O Canto Das Sementes par l’Ensemble Orbis Le Pavillon de la Sirène Paris
vendredi 6 novembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Fascinés par l’Orient – ses contes, ses parfums et sortilèges – les compositeurs de tout temps créent dans cette inspiration envoûtante et puissante.
En 2025, Golfam Khayam, jeune compositrice de Téhéran, écrit pour Le Concert impromptu 4 Chevelures persanes, portraits musicaux d’héroïnes du Livre des Rois de Ferdowsi.
Les 4 moments musicaux sont sertis par les pépites signées Mozart, Boieldieu ou Saint-Saëns.
Le programme s’entend donc comme un récit épique où dialoguent orientalisme et musique persane authentique : un conte sans paroles appelant l’infini des Mille et une Nuit.
Créations musicales, dialogue européen et diversité culturelle. L’Ensemble Orbis propose un programme de créations inédites mettant à l’honneur des compositeur.trice.s du monde entier.
Le vendredi 06 novembre 2026
de 20h00 à 21h00
payant
12€ tarif plein / 8€ tarif réduit / 5€ tarif – 12 ans
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-06T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-06T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-06T20:00:00+02:00_2026-11-06T21:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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