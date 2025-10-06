Concert OHC Ibérica ! Théâtre Saint Louis Cholet
Concert OHC Ibérica ! Théâtre Saint Louis Cholet dimanche 31 mai 2026.
Concert OHC Ibérica !
Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Pour ce dernier programme de la saison, l’Orchestre Harmonique de Cholet a le plaisir d’inviter le chef et compositeur portugais Alberto Roque pour un week-end musical exceptionnel. Également saxophoniste et professeur au Conservatoire supérieur de musique de Lisbonne, Alberto Roque en alternance avec Julien Tessier co-dirigera l’orchestre autour d’un programme inédit consacrée à la péninsule ibérique avec des pièces originales pour orchestre d’harmonie.
Embarquez pour des pérégrinations musicales au sud de l’Europe à travers l’Espagne, le Portugal ou encore Gibraltar… viva Ibérica !
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme .
Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 37 82 00 contact@ohc-49.fr
