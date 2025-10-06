Concert OHC Ibérica ! Théâtre Saint Louis Cholet

Concert OHC Ibérica !

Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Pour ce dernier programme de la saison, l’Orchestre Harmonique de Cholet a le plaisir d’inviter le chef et compositeur portugais Alberto Roque pour un week-end musical exceptionnel. Également saxophoniste et professeur au Conservatoire supérieur de musique de Lisbonne, Alberto Roque en alternance avec Julien Tessier co-dirigera l’orchestre autour d’un programme inédit consacrée à la péninsule ibérique avec des pièces originales pour orchestre d’harmonie.

Embarquez pour des pérégrinations musicales au sud de l’Europe à travers l’Espagne, le Portugal ou encore Gibraltar… viva Ibérica !

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme .

Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 37 82 00 contact@ohc-49.fr

