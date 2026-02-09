Concert OJM Orchestra Duo Le Coupe Gorge Parthenay
Concert OJM Orchestra Duo Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 13 mars 2026.
Concert OJM Orchestra Duo
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
OJM Orchestra Duo pour un concert avec une ambiance Reggae, Calypso et musiques Africaines nous faisant voyager du Mali à Madasgascar. A voir et écouter absolument ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
