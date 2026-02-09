Concert OJM Orchestra Duo Le Coupe Gorge Parthenay

Concert OJM Orchestra Duo

Concert OJM Orchestra Duo Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 13 mars 2026.

Concert OJM Orchestra Duo

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

OJM Orchestra Duo pour un concert avec une ambiance Reggae, Calypso et musiques Africaines nous faisant voyager du Mali à Madasgascar. A voir et écouter absolument !   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert OJM Orchestra Duo Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine