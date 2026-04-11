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Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire Parthenay Parthenay

Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire Parthenay Parthenay

Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire Parthenay Parthenay jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Parthenay

Adresse : 7 Rue Jean Macé

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire

Parthenay 7 Rue Jean Macé Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :
2026-04-16

L’atelier de libération des imaginaires !
Un atelier d’intelligence et de rêve collectif, une parenthèse pour tracer ensemble de nouveaux caps enthousiasmants et passer à l’action dans notre présent sans tarder. Il permet de:

Rêver en grand et lutter contre l’éco-anxiété,
Vivre une expérience collective transformatrice,
Recréer un lien de désirabilité avec l’avenir.
A partir de 16 ans

Sur inscription.

Organisé par le centre socioculturel l’Arpentèle   .

Parthenay 7 Rue Jean Macé Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 

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English : Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire

L’événement Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire Parthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine

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