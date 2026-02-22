Portes ouvertes au local des constructeurs de chars Rue du Président Salvador Allende Parthenay

Portes ouvertes au local des constructeurs de chars

Rue du Président Salvador Allende En face de la salle Diff’art Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Venez visiter le local des constructeurs et découvrir les chars de cette année des fêtes de Pentecôte 2026.

Les associations, les bénévoles et les constructeurs de chars sont déjà mobilisés pour préparer cette 92e édition. Pour découvrir les coulisses de cet événement hors du commun, rendez-vous aux portes ouvertes le samedi 18 avril 2026, une occasion unique d’échanger avec les bénévoles et peut-être de rejoindre l’aventure.

Buvette sur place .

