Séance dédicace BD Saison Ah ? Librairie L’Antidote Parthenay
Séance dédicace BD Saison Ah ? Librairie L’Antidote Parthenay mardi 2 juin 2026.
Parthenay
Séance dédicace BD Saison Ah ?
Librairie L’Antidote 94 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 16:00:00
fin : 2026-06-02 19:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Séance dédicace BD avec Guillaume Bouzard.
Guillaume Bouzard, dessinateur de l’affiche du festival Ah ? depuis 12 ans, dédicacera ses 2 derniers albums BD “Les vacances chez pépé-mémé” (Fluide Glacial), prix Schlingo 2026, et le dernier Lucky luke “L’homme qui a vu l’homme qui filme l’homme qui tire plus vite que son ombre” (Dargaud). Achat possible des albums à dédicacer sur place. .
Librairie L’Antidote 94 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Séance dédicace BD Saison Ah ?
L’événement Séance dédicace BD Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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