Séance dédicace BD Saison Ah ? Librairie L’Antidote Parthenay

Parthenay

Séance dédicace BD Saison Ah ?

Librairie L’Antidote 94 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 16:00:00

fin : 2026-06-02 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Séance dédicace BD avec Guillaume Bouzard.

Guillaume Bouzard, dessinateur de l’affiche du festival Ah ? depuis 12 ans, dédicacera ses 2 derniers albums BD “Les vacances chez pépé-mémé” (Fluide Glacial), prix Schlingo 2026, et le dernier Lucky luke “L’homme qui a vu l’homme qui filme l’homme qui tire plus vite que son ombre” (Dargaud). Achat possible des albums à dédicacer sur place. .

Librairie L’Antidote 94 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance dédicace BD Saison Ah ?

L’événement Séance dédicace BD Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine