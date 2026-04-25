Cartes marines Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay

Parthenay

Cartes marines Saison Ah ?

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Julien Jaffré Ruliano des bois (17)

Voyages géographico-oniriques !

Artiste pluridisciplinaire à l’univers poétique, nostalgique et graphique, Ruliano des Boisa fait de l’océan sa muse. Il chine des cartes anciennes sur lesquelles il dessine au styloBic. Son inspiration vient des fonds marins à qui il emprunte les formes, les couleurs, les mouvements et les mythes marins. Ses illustrations, comme des tatouages, racontent chacune une histoire, son histoire ? votre histoire ? ou l’histoire de ce marin parti en mer ?

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Chaque œuvre originale nécessite 150 à 200 heures de travail.

NB Possibilité de visiter l’exposition en dehors de ces horaires pour

les scolaires (contact 06 20 56 96 34) .

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Cartes marines Saison Ah ?

L’événement Cartes marines Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine