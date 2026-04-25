Songe d’une nuit de mai Saison Ah ? Maison des cultures de pays Parthenay
Songe d’une nuit de mai Saison Ah ? Maison des cultures de pays Parthenay dimanche 31 mai 2026.
Parthenay
Songe d’une nuit de mai Saison Ah ?
Maison des cultures de pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Toujours le théâtre parle du présent !
Les Atrides (Atelier théâtre adultes amateur de l’association Ah?)
Dans une société où l’ordre impose ses lois aux corps et aux cœurs, de jeunes amants s’enfuient dans une forêt où les règles vacillent et où une fée s’amuse à semer une vraie pagaille sentimentale. En parallèle, et dans une mise en abîme espiègle, une troupe de théâtre amateur monte un spectacle sur le désir, la domination, la liberté et l’amour…
Au terme de cette nuit de chaos, si tout semble rentrer dans l’ordre, subsiste une question: et si ce désordre révélait simplement la vérité des êtres ?
25 acteurs sur le plateau choisissez l’intégrale (Hamlet + Le songe) ! Bar et petite restauration sur place entre les deux séances,salle conviviale de la MCP.
Tout public dès 10 ans. .
Maison des cultures de pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Songe d’une nuit de mai Saison Ah ?
L’événement Songe d’une nuit de mai Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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