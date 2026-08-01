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AGENDA · Cérilly

Concert Olivia Gay Cérilly

dimanche 30 août 2026 · Cérilly

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
rond de thiolais
Ville
03350 Cérilly
Département
Allier
Tarif

Cérilly

Concert Olivia Gay

rond de thiolais Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:45:00

Date(s) :
2026-08-30

Dans le cadre de son engagement pour la sensibilisation à la préservation des forêts, la violoncelliste Olivia Gay, ambassadrice d’ONF-Agir pour la forêt, propose une expérience unique mêlant découverte de la nature, savoir-faire artisanal et musique.
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rond de thiolais Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   ag.bourges@onf.fr

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English :

As part of its commitment to raising awareness and preserving forests,EAts, cellist Olivia Gay, an ambassador for ONF-Agir pour la for%EAt, offers a unique experience combining nature exploration, artisanal craftsmanship, and music.

L’événement Concert Olivia Gay Cérilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme

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