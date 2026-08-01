Concert Olivia Gay Cérilly
dimanche 30 août 2026 · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Concert Olivia Gay
rond de thiolais Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:45:00
Date(s) :
2026-08-30
Dans le cadre de son engagement pour la sensibilisation à la préservation des forêts, la violoncelliste Olivia Gay, ambassadrice d’ONF-Agir pour la forêt, propose une expérience unique mêlant découverte de la nature, savoir-faire artisanal et musique.
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rond de thiolais Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes ag.bourges@onf.fr
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English :
As part of its commitment to raising awareness and preserving forests,EAts, cellist Olivia Gay, an ambassador for ONF-Agir pour la for%EAt, offers a unique experience combining nature exploration, artisanal craftsmanship, and music.
L’événement Concert Olivia Gay Cérilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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