Meymac

Concert Olivier Ker Ourio Quartet Life as it is

2 Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert Olivier Ker Ourio Quartet Life as it is dans les jardins de l’abbaye (repli au cinéma en cas de mauvais temps).

Billetterie auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues), en ligne ou le soir même ouverture 30 minutes avant le concert .

2 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Concert Olivier Ker Ourio Quartet Life as it is

L’événement Concert Olivier Ker Ourio Quartet Life as it is Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze