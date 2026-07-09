Concert Olympe La Rebelle par les élèves du conservatoire Claude Debussy Le Pavillon de la Sirène Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
L’histoire d’une femme oubliée des livres d’école, Olympe de Gouges. En 1791, dans sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », elle appelle ses « très chères sœurs » à se révolter contre l’oppression dont elles étaient victimes. Elle œuvre aussi beaucoup contre l’esclavage. Ici, un professeur d’histoire entraîne une classe de collège à lui rendre hommage.
Avec les élèves des classes de la filière voix, chant lyrique et art dramatique.
Cheffe de chœur : Elsa Tirel
Professeure de chant : Elsa Levy
Pianiste : Gabriel Gomez
Professeur de théâtre : Hugues Badet
Hommage à Olympe de Gouges : les élèves du Conservatoire Claude Debussy unissent chant, théâtre et histoire pour célébrer son combat pour les droits des femmes et contre l’esclavage, porté par les élèves du Conservatoire Claude Debussy. En présence de la compositrice Isabelle Aboulker.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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