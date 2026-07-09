Concert Olympe La Rebelle par les élèves du conservatoire Claude Debussy Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

L’histoire d’une femme oubliée des livres d’école, Olympe de Gouges. En 1791, dans sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », elle appelle ses « très chères sœurs » à se révolter contre l’oppression dont elles étaient victimes. Elle œuvre aussi beaucoup contre l’esclavage. Ici, un professeur d’histoire entraîne une classe de collège à lui rendre hommage.

Avec les élèves des classes de la filière voix, chant lyrique et art dramatique.

Cheffe de chœur : Elsa Tirel

Professeure de chant : Elsa Levy

Pianiste : Gabriel Gomez

Professeur de théâtre : Hugues Badet

Hommage à Olympe de Gouges : les élèves du Conservatoire Claude Debussy unissent chant, théâtre et histoire pour célébrer son combat pour les droits des femmes et contre l’esclavage, porté par les élèves du Conservatoire Claude Debussy. En présence de la compositrice Isabelle Aboulker.

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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