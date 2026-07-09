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Concert Olympe La Rebelle par les élèves du conservatoire Claude Debussy Le Pavillon de la Sirène Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concert Olympe La Rebelle par les élèves du conservatoire Claude Debussy Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris

L’histoire d’une femme oubliée des livres d’école, Olympe de Gouges. En 1791, dans sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », elle appelle ses « très chères sœurs » à se révolter contre l’oppression dont elles étaient victimes. Elle œuvre aussi beaucoup contre l’esclavage. Ici, un professeur d’histoire entraîne une classe de collège à lui rendre hommage.

Avec les élèves des classes de la filière voix, chant lyrique et art dramatique.

Cheffe de chœur : Elsa Tirel

Professeure de chant : Elsa Levy

Pianiste : Gabriel Gomez

Professeur de théâtre : Hugues Badet

Hommage à Olympe de Gouges : les élèves du Conservatoire Claude Debussy unissent chant, théâtre et histoire pour célébrer son combat pour les droits des femmes et contre l’esclavage, porté par les élèves du Conservatoire Claude Debussy. En présence de la compositrice Isabelle Aboulker.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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