Informations pratiques

Maël-Carhaix

Concert Ombre et Lumiere Jean Denis Moreau au violon

Parc Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Musicien de formation classique, Jean-Denis Moreau joue du violon. Après avoir fait partie du groupe Arz Nevez , il se produit aujourd’hui dans de multiples formations allant de la musique classique jusqu’au rock and roll et la musique traditionnelle. Il est l’invité du Chaudron des Arts et présentera une composition personnelle dans le beau cadre de l’Etang des Sources.

Org. Le Chaudron des Arts .

Parc Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

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English :

L’événement Concert Ombre et Lumiere Jean Denis Moreau au violon Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh