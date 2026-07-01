Concert On my mind Magali Ponsada Montée Du Puech Salon-de-Provence
dimanche 26 juillet 2026 · Montée Du Puech · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Concert On my mind Magali Ponsada
Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 21h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du festival de l’été au Château , Divin’Event Project présente le concert “On My Mind“, un tribute vibrant consacré aux voix légendaires de Ray Charles, Aretha Franklin et Whitney Houston
Accompagnée des solistes du groupe Divin’Gospel Music et de musiciens talentueux, la chanteuse Magali Ponsada propose un voyage musical empreint de soul, de jazz, de gospel et d’émotions. À travers ce spectacle, le public redécouvre l’héritage de ces artistes emblématiques, dont les voix puissantes ont marqué l’histoire de la musique. .
Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
As part of the %AB l’%E9t%E9 festival at the Ch%E2teau %BB, Divin?Event Project presents the “On My Mind” concert, a vibrant tribute dedicated to the legendary voices of Ray Charles, Aretha Franklin, and Whitney Houston
L’événement Concert On my mind Magali Ponsada Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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