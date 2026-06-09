Géocaching au cœur du plateau du Tallagard Tallagard Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Géocaching au cœur du plateau du Tallagard

Jeudi 9 juillet 2026 de 9h à 12h.

Samedi 18 juillet 2026 de 9h à 12h.

Samedi 15 août 2026 de 9h à 12h. Tallagard Chemin du Talagard Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:00:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-18 2026-08-15

Partez pour une aventure ludique et accessible à tous au cœur de la Provence, lors d’une randonnée géocaching spécialement conçue pour les enfants et les familles.Enfants

Sur un parcours très facile adapté à tous les âges, petits et grands évolueront à leur rythme au milieu des paysages typiques de la garrigue provençale. Entre sentiers ombragés, senteurs de thym et chants de cigales, chaque pas est une invitation à la découverte et à l’émerveillement.



Munis d’indices et d’un support de jeu, les enfants se transforment en véritables explorateurs à la recherche de trésors cachés tout au long du parcours.



Une sortie idéale pour partager un moment convivial en famille, apprendre en s’amusant et créer de beaux souvenirs au cœur de la Provence. .

Tallagard Chemin du Talagard Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Set off on a fun and accessible adventure in the heart of Provence, on a geocaching tour specially designed for children and families.

L’événement Géocaching au cœur du plateau du Tallagard Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence