Concert One Night Of Queen Axone Montbéliard

Concert One Night Of Queen

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-06 20:00:00

fin : 2027-10-06

Date(s) :

2027-10-06

QUEEN comme vous ne l’avez jamais vu… en concert à l’Axone de Montbéliard le 6 octobre 2027.

Le plus grand tribute de QUEEN au Monde, revient en France après une tournée Américaine triomphale avec son spectacle hors-normes WEMBLEY 86

Et oui !! Ce n’est rien de moins que le concert mythique de Wembley 1986 qui arrive chez vous !

Imaginez des moyens techniques gigantesques, une scénographie exacte, des light shows, un podium central, des tenues grandioses et cette voix unique d’un Freddy charismatique maître de cérémonie d’un spectacle tout à la démesure de cet immense groupe, pour nous retrouver tous ensemble comme à Wembley.

Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les membres du groupe originels eux-mêmes l’ont salué comme le digne héritier de leur chanteur iconique.

Rappelez-vous ! le concert débuta par l’apparition de Freddie, drapé dans sa cape d’hermine et coiffé de sa couronne iconique, entonnant God Save the Queen devant 70 000 spectateurs !

Personne alors ne se doutait qu’on allait vivre un moment historique de l’histoire du rock.

Alors qu’importe que nous ne soyons pas un soir d’été, nous sentirons quand même le sol trembler sous nos pieds et nos cœurs battre à l’unisson de notre passion pour Queen !

40 ans après, vous aussi pourrez dire j’y étais ! Grâce au talent et à la démesure de la plus imposante production de spectacle jamais présentée par un tribute de QUEEN. .

