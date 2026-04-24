Rencontre-métier au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard mercredi 10 juin 2026.
Début : 2026-06-10 18:00:00
Restaurateur et taxidermiste deux métiers pour faire vivre le patrimoine naturel
Plongez dans les coulisses du patrimoine naturel à travers le regard d’une restauratrice spécialisée en Naturalia. Elle dévoilera la relation essentielle entre le taxidermiste, créateur d’objets patrimoniaux, et le restaurateur, garant de leur survie dans le temps. Deux métiers aux approches différentes, mais un même objectif préserver et transmettre les témoins de la nature.
Par Manon LEGRIS, restauratrice Naturalia des Musées de la ville de Strasbourg
En présence d’Olivier BRACQ, taxidermiste des Musées de Montbéliard .
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
