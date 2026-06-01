Visite des Archives Municipales de Montbéliard, Châtel Devant, Montbéliard

Visite des Archives Municipales de Montbéliard Jeudi 11 juin, 12h30 Châtel Devant Doubs

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T12:30:00+02:00 – 2026-06-11T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T12:30:00+02:00 – 2026-06-11T13:30:00+02:00

À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives, découvrez le métier d’archiviste et les documents conservés à Montbéliard grâce à une visite guidée du service le jeudi 11 juin 2026 de 12h30 à 13h30.

Sur inscription au 03.81.99.22. 49 ou par mail archives.municipales@montbeliard.com

Châtel Devant Esplanade du Château, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « archives.municipales@montbeliard.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381992249 »}] [{« link »: « mailto:archives.municipales@montbeliard.com »}]

À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives, découvrez le métier d’archiviste et les documents conservés à Montbéliard grâce à une visite guidée du service et de ses magasins. Municipales Archives

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