Visite des Archives Municipales de Montbéliard, Châtel Devant, Montbéliard
Visite des Archives Municipales de Montbéliard, Châtel Devant, Montbéliard jeudi 11 juin 2026.
Visite des Archives Municipales de Montbéliard Jeudi 11 juin, 12h30 Châtel Devant Doubs
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T12:30:00+02:00 – 2026-06-11T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T12:30:00+02:00 – 2026-06-11T13:30:00+02:00
À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives, découvrez le métier d’archiviste et les documents conservés à Montbéliard grâce à une visite guidée du service le jeudi 11 juin 2026 de 12h30 à 13h30.
Sur inscription au 03.81.99.22. 49 ou par mail archives.municipales@montbeliard.com
Châtel Devant Esplanade du Château, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « archives.municipales@montbeliard.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381992249 »}] [{« link »: « mailto:archives.municipales@montbeliard.com »}]
À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives, découvrez le métier d’archiviste et les documents conservés à Montbéliard grâce à une visite guidée du service et de ses magasins. Municipales Archives
Ville de Montbéliard / Denis Bretey 2024
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