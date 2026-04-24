Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard jeudi 4 juin 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard
Cette conférence propose une analyse des grands enjeux contemporains avec Géopolitique des migrations internationales , animée par Stéphane Kronenberger, docteur en histoire contemporaine et spécialiste de l’histoire des migrations à l’Université Aix-Marseille.
Dans un contexte marqué par la mondialisation et l’intensification des mobilités humaines, cette intervention revient sur les multiples formes des migrations internationales exil des réfugiés liés aux conflits ou aux dérèglements climatiques, flux de travailleurs migrants, ou encore mobilités étudiantes.
Une conférence pour mieux comprendre les dynamiques d’un monde en mouvement et les enjeux politiques, sociaux et humains qu’elles soulèvent. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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