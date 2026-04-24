Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard lundi 1 juin 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 18:00:00
fin : 2026-06-01 20:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard
Remontez aux origines économiques de la Révolution française avec la conférence L’endettement de l’État et des villes une situation inextricable avant la Révolution , animée par André Ferrer, maître de conférences honoraire d’histoire.
À la veille de 1789, la dette de l’État atteint des sommets, représentant près de la moitié des dépenses publiques. Entre système fiscal inégalitaire, absence de véritable budget et poids des guerres, cette situation financière critique conduit à la convocation des États généraux, déclencheur de la Révolution française.
La conférence met également en lumière la situation des villes, notamment en Franche-Comté, où l’endettement local révèle des fragilités économiques profondes. Un éclairage passionnant sur les mécanismes financiers à l’origine d’un tournant majeur de l’histoire. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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