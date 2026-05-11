L’Encas les concerts-salades du Conservatoire Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

Montbéliard

L’Encas les concerts-salades du Conservatoire

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 12:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

L’Encas les concerts-salades du Conservatoire

À l’heure de la pause méridienne, le Conservatoire du Pays de Montbéliard vous propose un rendez-vous artistique aussi convivial qu’éclectique L’Encas.

Inspiré des célèbres concerts-salades imaginés par Jean Wiener dans les années 1920, ce format original mêle les styles musicaux et ouvre le dialogue avec d’autres disciplines comme la danse ou le théâtre.

Chaque rendez-vous invite le public à voyager à travers différentes époques, thématiques et univers artistiques, pour une expérience pleine de surprises et d’émotions inattendues.

Le public est invité à apporter son encas pour profiter pleinement de ce moment culturel et gourmand.

Entrée gratuite sans réservation .

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : L’Encas les concerts-salades du Conservatoire

L’événement L’Encas les concerts-salades du Conservatoire Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD