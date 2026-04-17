Concert One night of Queen Rue Pablo Picasso Montluçon
Concert One night of Queen Rue Pablo Picasso Montluçon vendredi 27 novembre 2026.
Montluçon
Concert One night of Queen
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Quand les premières notes résonnent, une évidence s’impose la magie de Queen est toujours intacte.
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Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
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English :
When the first notes ring out, one thing is clear: Queen?s magic is still intact.
L’événement Concert One night of Queen Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme
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