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Concert One night of Queen Rue Pablo Picasso Montluçon

Concert One night of Queen Rue Pablo Picasso Montluçon vendredi 27 novembre 2026.

Lieu : Rue Pablo Picasso

Adresse : Centre Athanor

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : vendredi 27 novembre 2026

Fin : vendredi 27 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Montluçon

Concert One night of Queen

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Quand les premières notes résonnent, une évidence s’impose la magie de Queen est toujours intacte.
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Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40  accueil@centreathanor.com

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English :

When the first notes ring out, one thing is clear: Queen?s magic is still intact.

L’événement Concert One night of Queen Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme

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