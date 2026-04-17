Concert One night of Queen Rue Pablo Picasso Montluçon

Montluçon

Concert One night of Queen

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Quand les premières notes résonnent, une évidence s’impose la magie de Queen est toujours intacte.

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Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

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English :

When the first notes ring out, one thing is clear: Queen?s magic is still intact.

L’événement Concert One night of Queen Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme