Concert oper’accordéon Eglise Saint Georges Floirac

Informations pratiques

Floirac

Concert oper’accordéon

Eglise Saint Georges Bourg Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Avec Marion Gomar soprano, Evgenii Chekashov saxophoniste, Eduards Rutkovskis accordéoniste et JF Loiseleur des Longchamps baryton

Avec Marion Gomar soprano, Evgenii Chekashov saxophoniste, Eduards Rutkovskis accordéoniste et JF Loiseleur des Longchamps baryton

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Eglise Saint Georges Bourg Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 10 99 21 70

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English :

Featuring Marion Gomar (soprano), Evgenii Chekashov (saxophonist), Eduards Rutkovskis (accordionist), and JF Loiseleur des Longchamps (baritone)

L’événement Concert oper’accordéon Floirac a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée de la Dordogne