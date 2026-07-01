Concert oper’accordéon Eglise Saint Georges Floirac
dimanche 19 juillet 2026 · Eglise Saint Georges · Floirac
Informations pratiques
Floirac
Concert oper’accordéon
Eglise Saint Georges Bourg Floirac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Avec Marion Gomar soprano, Evgenii Chekashov saxophoniste, Eduards Rutkovskis accordéoniste et JF Loiseleur des Longchamps baryton
Avec Marion Gomar soprano, Evgenii Chekashov saxophoniste, Eduards Rutkovskis accordéoniste et JF Loiseleur des Longchamps baryton
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Eglise Saint Georges Bourg Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 10 99 21 70
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English :
Featuring Marion Gomar (soprano), Evgenii Chekashov (saxophonist), Eduards Rutkovskis (accordionist), and JF Loiseleur des Longchamps (baritone)
L’événement Concert oper’accordéon Floirac a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée de la Dordogne
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