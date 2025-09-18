Concert OPUS d’un autre monde L’odyssée musicale des pionnières Mutzig
samedi 10 octobre 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Concert OPUS d’un autre monde L’odyssée musicale des pionnières
39 rue du château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 21:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Voyage sonore au féminin OPUS mêle classique, jazz et tradition sur les traces de grandes exploratrices.
Plus qu’un concert, ce spectacle est un carnet de bord ouvert sur l’immensité. Suivez
le sillage d’exploratrices intrépides telles Isabella Bird et Nellie Bly qui ont bravé
l’inconnu pour se révéler à elles-mêmes.
Dans cette traversée sonore sans frontières, le raffinement classique croise la ferveur
des chants traditionnels, l’improvisation du jazz et l’énergie du contemporain. Sous
l’impulsion du piano et des percussions, chaque escale devient une émotion qui se
vibre et se chante.
Une invitation au voyage où l’audace au féminin souffle un vent de liberté
absolue.
Direction artistique Zivile Schmitt
Mise en scène Coline Schwartz
Piano Célia Schmitt
Percussions Lionel Galonnier
OPUS L’émotion à pleine voix !
OPUS est une aventure humaine et musicale portée par 19 femmes passionnées
de la région de Mutzig et bien au-delà , sous la direction de Zivile Schmitt.
Notre signature
. Des spectacles conçus comme des créations originales et uniques.
. Un voyage musical éclectique, voyageant du répertoire classique aux
harmonies contemporaines.
. Une quête permanente d’excellence grâce aux collaborations régulières avec
des intervenants professionnels
Entre travail rigoureux et complicité humaine, nous explorons tous les horizons
musicaux pour vous offrir des moments forts.
Rejoignez-nous pour vivre la musique autrement ! .
39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 67 20 49 info@opusmutzig.fr
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English :
A Musical Journey Through the Feminine: OPUS—a blend of classical, jazz, and traditional music—following in the footsteps of great female explorers.
L’événement Concert OPUS d’un autre monde L’odyssée musicale des pionnières Mutzig a été mis à jour le 2026-07-30 par Espace Rohan de Mutzig
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