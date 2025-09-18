Concert OPUS d’un autre monde L’odyssée musicale des pionnières Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Concert OPUS d’un autre monde L’odyssée musicale des pionnières

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 21:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Voyage sonore au féminin OPUS mêle classique, jazz et tradition sur les traces de grandes exploratrices.

Plus qu’un concert, ce spectacle est un carnet de bord ouvert sur l’immensité. Suivez

le sillage d’exploratrices intrépides telles Isabella Bird et Nellie Bly qui ont bravé

l’inconnu pour se révéler à elles-mêmes.

Dans cette traversée sonore sans frontières, le raffinement classique croise la ferveur

des chants traditionnels, l’improvisation du jazz et l’énergie du contemporain. Sous

l’impulsion du piano et des percussions, chaque escale devient une émotion qui se

vibre et se chante.

Une invitation au voyage où l’audace au féminin souffle un vent de liberté

absolue.

Direction artistique Zivile Schmitt

Mise en scène Coline Schwartz

Piano Célia Schmitt

Percussions Lionel Galonnier

OPUS L’émotion à pleine voix !

OPUS est une aventure humaine et musicale portée par 19 femmes passionnées

de la région de Mutzig et bien au-delà , sous la direction de Zivile Schmitt.

Notre signature

. Des spectacles conçus comme des créations originales et uniques.

. Un voyage musical éclectique, voyageant du répertoire classique aux

harmonies contemporaines.

. Une quête permanente d’excellence grâce aux collaborations régulières avec

des intervenants professionnels

Entre travail rigoureux et complicité humaine, nous explorons tous les horizons

musicaux pour vous offrir des moments forts.

Rejoignez-nous pour vivre la musique autrement ! .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 67 20 49 info@opusmutzig.fr

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English :

A Musical Journey Through the Feminine: OPUS—a blend of classical, jazz, and traditional music—following in the footsteps of great female explorers.

L’événement Concert OPUS d’un autre monde L’odyssée musicale des pionnières Mutzig a été mis à jour le 2026-07-30 par Espace Rohan de Mutzig