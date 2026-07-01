CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE CANET EN ROUSSILLON MÉDITERRANÉE Saint-Nazaire
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Saint-Nazaire
CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE CANET EN ROUSSILLON MÉDITERRANÉE
Place République Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez écouter un moment musical d’exception. La musique rassemble…
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Place République Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62
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English :
Come %E9and enjoy an exceptional musical performance. Music brings people together…
L’événement CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE CANET EN ROUSSILLON MÉDITERRANÉE Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-07-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME