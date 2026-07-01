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CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE CANET EN ROUSSILLON MÉDITERRANÉE Saint-Nazaire

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Nazaire

CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE CANET EN ROUSSILLON MÉDITERRANÉE Saint-Nazaire

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place République
Ville
66570 Saint-Nazaire
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Nazaire

CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE CANET EN ROUSSILLON MÉDITERRANÉE

Place République Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez écouter un moment musical d’exception. La musique rassemble…
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Place République Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62 

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English :

Come %E9and enjoy an exceptional musical performance. Music brings people together…

L’événement CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE CANET EN ROUSSILLON MÉDITERRANÉE Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-07-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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