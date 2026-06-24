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AGENDA · Roquevaire

Concert Orgue et Cornemuse Église Saint-Vincent Roquevaire

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Roquevaire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Église Saint-Vincent
Adresse
Place de l'Église
Ville
13360 Roquevaire
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
20 20 20

Roquevaire

Concert Orgue et Cornemuse

Dimanche 20 septembre 2026 de 16h30 à 18h. Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Emmanuel Duperrey à l’orgue, Maria Nègre à la cornemuse.
Une rencontre inédite de deux instruments de légende.
La puissance orchestrale de l’orgue s’unit à la poésie sauvage de la cornemuse pour un voyage musical captivant au croisement des grands noms de la musique, de Haendel à Maurice Jarre, et des airs populaires celtiques. Une rencontre vibrante d’émotion et de complicité portée par le souffle continu de la cornemuse et la palette infinie de l’orgue.   .

Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33 

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English :

Emmanuel Duperrey on the organ, Maria Négre on the bagpipes.
A unique collaboration between two legendary instruments.

L’événement Concert Orgue et Cornemuse Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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