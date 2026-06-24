Concert Orgue et Cornemuse Église Saint-Vincent Roquevaire
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Roquevaire
Informations pratiques
Roquevaire
Concert Orgue et Cornemuse
Dimanche 20 septembre 2026 de 16h30 à 18h. Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Emmanuel Duperrey à l’orgue, Maria Nègre à la cornemuse.
Une rencontre inédite de deux instruments de légende.
La puissance orchestrale de l’orgue s’unit à la poésie sauvage de la cornemuse pour un voyage musical captivant au croisement des grands noms de la musique, de Haendel à Maurice Jarre, et des airs populaires celtiques. Une rencontre vibrante d’émotion et de complicité portée par le souffle continu de la cornemuse et la palette infinie de l’orgue. .
Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33
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English :
Emmanuel Duperrey on the organ, Maria Négre on the bagpipes.
A unique collaboration between two legendary instruments.
L’événement Concert Orgue et Cornemuse Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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