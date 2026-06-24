Concert Orgue et Cornemuse Église Saint-Vincent Roquevaire

Informations pratiques

Roquevaire

Concert Orgue et Cornemuse

Dimanche 20 septembre 2026 de 16h30 à 18h. Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Emmanuel Duperrey à l’orgue, Maria Nègre à la cornemuse.

Une rencontre inédite de deux instruments de légende.

La puissance orchestrale de l’orgue s’unit à la poésie sauvage de la cornemuse pour un voyage musical captivant au croisement des grands noms de la musique, de Haendel à Maurice Jarre, et des airs populaires celtiques. Une rencontre vibrante d’émotion et de complicité portée par le souffle continu de la cornemuse et la palette infinie de l’orgue. .

Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Emmanuel Duperrey on the organ, Maria Négre on the bagpipes.

A unique collaboration between two legendary instruments.

L’événement Concert Orgue et Cornemuse Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile