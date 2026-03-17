Concert orgue et ensemble vocal Bagnoles de l’Orne Normandie
Concert orgue et ensemble vocal Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 4 octobre 2026.
Concert orgue et ensemble vocal
9 Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 18:15:00
Date(s) :
2026-10-04
Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château).
Liesbeth SCHLUMBERGER, Titulaire de l’orgue du Temple de l’Etoile (Paris), se produira à l’orgue avec un ensemble vocal de l’Etoile
sous la direction de Marie-Hélène BRUNET-LHOSTE
• Libre participation aux frais.
• Durée 1 h 15 environ.
• Entrée sans réservation.
Autres dates
– 07 juin
– 24 juin
– 15 juillet
– 5 août
– 26 août
– 15 septembre
– 4 octobre .
9 Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 38 27 09 duval.orgue@free.fr
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English : Concert orgue et ensemble vocal
L’événement Concert orgue et ensemble vocal Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne