Nyons

Concert Orgue et Trompette

Église Saint Vincent Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 18:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Concert d’orgue et de trompette avec Fabienne Medurio et Magali Herrera, proposé par Les Amis de l’Orgue de l’Église de Nyons avec le soutien de la ville de Nyons.

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Église Saint Vincent Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

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English :

Organ and trumpet concert with Fabienne Medurio and Magali Herrera, organized by Les Amis de l’Orgue de l’Église de Nyons with the support of the town of Nyons.

L’événement Concert Orgue et Trompette Nyons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale