Concert Orgue et Trompette Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Concert Orgue et Trompette

Basilique du Sacré-Cœur 27 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concert Trompette et Orgue, en présence de Romain LELEU (trompettiste) et Jean-Baptiste ROBIN (organiste, titulaire du Grand Orgue de la chapelle Royale de Versailles) .

Basilique du Sacré-Cœur 27 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Concert Orgue et Trompette

L’événement Concert Orgue et Trompette Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-09 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I