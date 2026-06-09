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Concert Orgue et Trompette Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial

Concert Orgue et Trompette Basilique du Sacré-Cœur Paray-le-Monial samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Basilique du Sacré-Cœur

Adresse : 27 Avenue Jean-Paul II

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Paray-le-Monial

Concert Orgue et Trompette

Basilique du Sacré-Cœur 27 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Concert Trompette et Orgue, en présence de Romain LELEU (trompettiste) et Jean-Baptiste ROBIN (organiste, titulaire du Grand Orgue de la chapelle Royale de Versailles)   .

Basilique du Sacré-Cœur 27 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92  contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Concert Orgue et Trompette

L’événement Concert Orgue et Trompette Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-09 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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