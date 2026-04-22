Marmoutier

Concert orgue & musiques françaises

13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 15:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Sur réservation. Places limitées.

Redécouvrez les musiques françaises à textes interprétés sur orgue et guitares. L’organiste Guillaume Schaefer et les guitaristes Yannick Obergfell et Pierre-Alain Widemann, vous transporteront avec leurs instruments et leur voix au travers des classiques français.

Interprété sur Organum XXI, notre orgue moderne offrira un spectacle alliant musique et jeu de lumière avec ses tuyaux qui s’illuminent lorsqu’ils jouent. .

13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 bonjour@latelierdelorgue.fr

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English :

Reservation required. Limited seating.

L’événement Concert orgue & musiques françaises Marmoutier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région