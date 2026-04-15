Visite d’Organum XXI et du musée de l’orgue, L’Atelier de l’Orgue, Marmoutier

Visite d’Organum XXI et du musée de l’orgue Samedi 23 mai, 18h00 L’Atelier de l’Orgue Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Profitez de cette nuit pour (re)découvrir l’Atelier de l’Orgue ! Plongez dans cet univers mystérieux avec une visite libre du musée et de la nouvelle exposition temporaire sur la restauration de l’orgue de Notre-Dame de Paris. Enfin terminez la soirée avec une visite guidée d’Organum XXI, un orgue moderne et déconstruit qui offre une expérience immersive unique.

L’Atelier de l’Orgue 13 Rue du Général Leclerc 67440 Marmoutier Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est + 33 (0)3 88 71 46 84 https://www.latelierdelorgue.fr/ https://www.instagram.com/latelierdelorgue/;https://www.facebook.com/lAtelierdelOrgue/ Bien plus qu’un musée, l’Atelier de l’Orgue est un lieu culturel interactif, ludique et innovant qui vous invite à la découverte d’un patrimoine exceptionnel : l’orgue.

Entrez dans ce bâtiment historique de l’ancienne abbatiale de Marmoutier et touchez le cœur de la musique.

Profitez de cette nuit pour (re)découvrir l’Atelier de l’Orgue ! Plongez dans cet univers mystérieux avec une visite libre du musée et de la nouvelle exposition temporaire sur la restauration de de…

© L’Atelier de l’Orgue