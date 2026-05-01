Marmoutier

Nuit des Musées à L’Atelier de l’Orgue

13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 21:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Profitez de la nuit des musées pour (re)découvrir l’Atelier de l’Orgue ! Plongez dans cet univers mystérieux avec une visite libre du musée. Et finissez votre découverte avec une visite guidée d’Organum XXI, notre orgue moderne et déconstruit qui offre une expérience immersive unique. .

13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 contact@cip-pointdorgue.fr

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English :

L’événement Nuit des Musées à L’Atelier de l’Orgue Marmoutier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région