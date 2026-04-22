Marmoutier

Cycle des Messes à l’Abbatiale

Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07

Le Cycle des Messes 2026 organisé par les Les amis de l’Orgue Silbermann. .

Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 89 92 mo.sigrist@orange.fr

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English :

L’événement Cycle des Messes à l’Abbatiale Marmoutier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région