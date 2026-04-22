Cycle des Messes à l’Abbatiale Marmoutier
Cycle des Messes à l’Abbatiale Marmoutier dimanche 3 mai 2026.
Marmoutier
Cycle des Messes à l’Abbatiale
Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07
Le Cycle des Messes 2026 organisé par les Les amis de l’Orgue Silbermann. .
Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 89 92 mo.sigrist@orange.fr
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English :
L’événement Cycle des Messes à l’Abbatiale Marmoutier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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