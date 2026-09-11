Concert : Ouaïm’ler, L’étincelle – Chapelle Saint-Louis, Rouen

Informations pratiques

Concert : Ouaïm’ler Dimanche 20 septembre, 18h00 L’étincelle – Chapelle Saint-Louis Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le duo Ouaïm’ler, prononcé Waimlé, puise dans les chants traditionnels normands pour les faire dialoguer avec des textures électroniques. Les polyphonies vocales se mêlent aux sons synthétiques, transformant des archives sonores en une matière résolument contemporaine. Entre héritage oral et création actuelle, Ouaïm’ler fait résonner un matrimoine populaire qui retrouve toute sa force et son pouvoir de résonance. Fidèle aux textes collectés, le duo n’en modifie aucun, à l’exception de certains titres où le « il » est devenu « elle » … Un léger déplacement du regard, comme une invitation à relire ces récits autrement.

-Julia Bougon & Margot Fleury-

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

L’étincelle – Chapelle Saint-Louis 4 Place de la Rougemare, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235984505 https://letincelle-rouen.fr [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Le duo Ouaïm’ler, prononcé Waimlé, puise dans les chants traditionnels normands pour les faire dialoguer avec des textures électroniques. Les polyphonies vocales se mêlent aux sons synthétiques, des …

©Sophie Lulague