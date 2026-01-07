Concert Place de l’église Outines

Concert

Place de l’église Eglise d’Outines Outines Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Avec l’ensemble vocal EfferVsens, composé de 10 voix et dirigé par Laure-Emmanuelle Dauvergne-Maireaux. 15h.Tout public

Place de l’église Eglise d’Outines Outines 51290 Marne Grand Est jmroutier@wanadoo.fr

English : Concert

With the 10-voice EfferVsens vocal ensemble, directed by Laure-Emmanuelle Dauvergne-Maireaux. 15h.

