Concert Place de l'église Outines
Concert Place de l’église Outines dimanche 15 mars 2026.
Place de l'église Eglise d'Outines Outines Marne
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Avec l'ensemble vocal EfferVsens, composé de 10 voix et dirigé par Laure-Emmanuelle Dauvergne-Maireaux. 15h.Tout public
Place de l'église Eglise d'Outines Outines 51290 Marne Grand Est
English : Concert
With the 10-voice EfferVsens vocal ensemble, directed by Laure-Emmanuelle Dauvergne-Maireaux. 15h.
