Esposition Printemps des Peintres

Village Outines Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Exposition sur la peinture flamande, atelier, expo-vente, randonnées pédestres proposées le matin. Ouverture le 02/05 de 14h à 18h et le 03/05 de 10h à 18h.Tout public

Exposition sur la peinture flamande Rencontres avec les peintres, atelier peinture pour les enfants. Le 03/05, Expo-vente de tableaux. Ouverture le 02/05 de 14h à 18h et le 03/05 de 10h à 18h. 2 randonnées pédestres de 6 et 10 Kms

sur circuit balisé CROIX DE CHEMIN . Inscription et départ 9H00 Place de l’Eglise à OUTINES 4€ par personne 2€ 14 ans. Programme détaillé à l’inscription .

Village Outines 51290 Marne Grand Est jmroutier@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Esposition Printemps des Peintres

Flemish painting exhibition, workshop, exhibition and sale, morning walks. Open 02/05 from 2 pm to 6 pm and 03/05 from 10 am to 6 pm.

L’événement Esposition Printemps des Peintres Outines a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne