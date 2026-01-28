Esposition Printemps des Peintres Outines
Esposition Printemps des Peintres Outines samedi 2 mai 2026.
Esposition Printemps des Peintres
Village Outines Marne
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
2026-05-02
Exposition sur la peinture flamande Rencontres avec les peintres, atelier peinture pour les enfants. Le 03/05, Expo-vente de tableaux. Ouverture le 02/05 de 14h à 18h et le 03/05 de 10h à 18h. 2 randonnées pédestres de 6 et 10 Kms
sur circuit balisé CROIX DE CHEMIN . Inscription et départ 9H00 Place de l’Eglise à OUTINES 4€ par personne 2€ 14 ans. Programme détaillé à l’inscription .
Village Outines 51290 Marne Grand Est jmroutier@wanadoo.fr
English : Esposition Printemps des Peintres
Flemish painting exhibition, workshop, exhibition and sale, morning walks. Open 02/05 from 2 pm to 6 pm and 03/05 from 10 am to 6 pm.
