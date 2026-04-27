Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition FORGE VALENTIN Outines

Outines

Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition

FORGE VALENTIN 4bis Grande rue Outines Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

Thème Tours et détours .

Les 27 et 28 juin Stage Torchis à la FERME LEGRAND en partenariat avec MAISONS PAYSANNES

Randonnée du Patrimoine sur circuit balisé.

Déjeuner dans la grange de Claudette LEGRAND tiré du panier. .

FORGE VALENTIN 4bis Grande rue Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 73 51 18 35

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English : Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition

L’événement Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition Outines a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT de la Marne