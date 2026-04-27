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Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition FORGE VALENTIN Outines

Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition FORGE VALENTIN Outines vendredi 26 juin 2026.

Lieu : FORGE VALENTIN

Adresse : 4bis Grande rue

Ville : 51290 Outines

Département : Marne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Outines

Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition

FORGE VALENTIN 4bis Grande rue Outines Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Tout public
Thème Tours et détours .
Les 27 et 28 juin Stage Torchis à la FERME LEGRAND en partenariat avec MAISONS PAYSANNES
Randonnée du Patrimoine sur circuit balisé.
Déjeuner dans la grange de Claudette LEGRAND tiré du panier.   .

FORGE VALENTIN 4bis Grande rue Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 73 51 18 35 

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English : Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition

L’événement Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition Outines a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT de la Marne

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