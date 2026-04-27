Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition FORGE VALENTIN Outines
Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition FORGE VALENTIN Outines vendredi 26 juin 2026.
Outines
Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition
FORGE VALENTIN 4bis Grande rue Outines Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Tout public
Thème Tours et détours .
Les 27 et 28 juin Stage Torchis à la FERME LEGRAND en partenariat avec MAISONS PAYSANNES
Randonnée du Patrimoine sur circuit balisé.
Déjeuner dans la grange de Claudette LEGRAND tiré du panier. .
FORGE VALENTIN 4bis Grande rue Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 73 51 18 35
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English : Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition
L’événement Journées du Patrimoine de Pays 28ème édition Outines a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT de la Marne
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