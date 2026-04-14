Stage torchis et rando du patrimoine, Ferme Legrand, Outines

Stage torchis et rando du patrimoine 27 et 28 juin Ferme Legrand Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Apprentissage des techniques de réfection d’un mur en torchis dans une grange situé à Outines.

Randonnée de 6 kms à la découverte du village et de son patrimoine : église du 16ème siècle, forge Valentin en cours de restaurattion (prix Stéphane Bern pour la Marne), croix de chemins, etc..

Ferme Legrand 12 rue de Drosnay Outines 51290 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 51 18 35 »}, {« type »: « email », « value »: « amisdoutines51290@gmail.com »}]

Réfection d’un mur en torchis d’une grange dans le village protégé d’Outines avec ses maisons à pans de bois. Randonnée de 6 km à la découverte du village et de son patrimoine. Torchis Outines